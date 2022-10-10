"Нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на регионы Украины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян по городам Украины утром 10 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные. Глава государства призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.
Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — говорится в сообщении Зеленского.
Украина под обстрелами
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких городах Украины раздались взрывы. Известно, что обстреляли россияне Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.
В Киеве ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.
В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.
В Днепропетровской области после массового ракетного удара РФ погибли и ранены. На местах ударов работают экстренные службы.
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