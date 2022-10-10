"Нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на регионы Украины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные. Глава государства призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — говорится в сообщении Зеленского.

Украина под обстрелами

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких городах Украины раздались взрывы. Известно, что обстреляли россияне Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.

В Киеве ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.

В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В Днепропетровской области после массового ракетного удара РФ погибли и ранены. На местах ударов работают экстренные службы.

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