"Нас распи*довали": оккупанты рассказали о провальном штурме под Бахутом (видео)

Оккупанты пожаловались на свой провал в штурме Северска на Донетчине.

Российские захватчики рассказали о провальной попытке штурма города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Так, из 60 окупантов выжило менее 10.

Видео обнародовали в соцсети.

"Вот мы, бл**ь, едем, нах*й. Из Северска, который них*я не взяли. Нас распи*довали, бл**ь. Это пока все, что осталось от 60 человек. Вот такая вот ху*ня у нас…", – пожаловался один из захватчиков.

Как видно на видео, из 60 оккупантов выжили только девять солдат.

Напомним, в России депутат заявила, что оккупант, у которого нет пол черепа, "опять рвется на фронт" (фото).

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