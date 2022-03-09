"Нас расстреляют свои же": российские военные боятся возвращаться в РФ

"Нас расстреляют свои же": российские военные боятся возвращаться в РФ

Они хотят остаться в Украине.

Российские военные, которых взяли в плен, заявили, что не хотят возвращаться в Россию.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Российские оккупанты говорят, что хотят остаться в Украине, ведь возвращаться в Россию им страшно, ведь там их либо убьют, либо посадят в тюрьму.

"Нас в России уже считают мертвыми, потому что на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим. Мы боимся туда возвращаться, потому что через президента России мы стали преступниками. Если нас захотят обменять, чего мы сами не желаем, нас расстреляют свои же", — заявили военнопленные.

Военные также рассказали, что в русской армии воюют не только контрактники. Среди военных есть и срочники. Руководство армии РФ дает приказ стрелять по мирным жителям и обстреливать города.

"Руководство РФ хочет просто стереть города, людей с лица земли", — рассказали военнопленные.

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