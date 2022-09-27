"Нас раз***ли сильно, 8 человек остались без рук и ног": оккупант просит отца уклониться от мобилизации

Во время разговора с отцом захватчик заявил, что украинские защитники наносят значительные потери армии РФ.

Российский оккупант рассказал отцу об оцеплении украинским войском и просит его уклониться от мобилизации.

Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного с отцом, передает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время разговора захватчик заявил, что украинские защитники наносят значительные потери армии РФ.

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"Нас раз***ли очень сильно. Восемь человек поехали в госпиталь без ног, без рук. Восемь людей забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в кругу, то ли казна где", – говорит военный РФ.

Также оккупант просит отца избегать мобилизации, чтобы не попасть на войну в Украину.

#ГУРперехват ‼️"РАЗ#БАЛИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. 8 ЧЕЛОВЕК УЕХАЛИ В ГОСПИТАЛЬ БЕЗ НОГ, БЕЗ РУК” Военнослужащий России рассказывает отцу об окружении украинским войском и просит его уклониться от мобилизации, чтобы не попасть Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Вторник, 27 сентября 2022 г.

Напомним, под путинскую мобилизацию уже попадает интеллигенция из центральных регионов России. "Если рабочие профессии еще будут обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", — сказал он.

Потери россиян на 27 сентября: уничтожено пол тысячи захватчиков за минувшие сутки

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