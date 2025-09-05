- Дата публикации
"Нас шантажировали свободой": пленные россияне рассказали, как их заставили воевать в Украине
Бойцы ВСУ взяли в плен двух россиян, признавшихся, что попали на фронт под давлением.
Бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен на Волчанском направлении двух российских военных. Как оказалось, они бывшие заключённые. Их заставили воевать, угрожая дополнительными сроками заключения за отказ.
Об этом сообщили в ГНСУ.
Один из пленных рассказал, что их обеспечивали крайне плохо: «банка тушенки раз в несколько дней и постоянная нехватка воды». Россия вербует «добровольцев» в свою армию, используя принуждение и шантаж.
Напомним, российское военное командование дало новую задачу своим подразделениям — в течение осени захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.
Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что активизация боев в Днепропетровской области не случайна. Кремль пытается создать «санитарные зоны» на территориях, граничащих с временно оккупированными регионами, и продвинуться в глубь Украины.
Украинские военные впервые в мире использовали автономные рои дронов в боевых действиях. Речь идет о беспилотниках, способных самостоятельно обнаруживать и атаковать цели без участия человека в режиме реального времени.