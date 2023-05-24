"Нас там нет": что происходит в Белгородской области и как Шойгу пытается "похоронить" РДК

РФ показала, что ее границы совсем не защищены и могут быть атакованы.

Реакция министра обороны РФ Сергея Шойгу на происходящее в Белгородщине означает, что подобные действия будут повторяться.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, это могу произойти и по другим направлениям. Россия продемонстрировала, что ее границы не защищены. И у Кремля нет плана действий на случай таких инцидентов:

"Шойгу будет регулярно заявлять, что РДК зашли и уволили якобы несколько населенных пунктов. Это его работа – делать жесткие заявления, на которые будут реагировать не менее жестко. Но по факту такие вещи будут происходить чаще – в Курской области, Белгородской, Брянской. Это означает, что граница дырявая, что у РДК, которые воюют на стороне Украины, есть возможность делать разминирование этой территории перед непосредственным пересечением границей", — подчеркнул Иван Ступак.

Он также добавил, что у россиян не хватает людей, чтобы затянуть по всем участкам фронта. Не хватает техники, и они сами это признают. В РФ говорят, что не могут закрыть 700 км русско-украинского фронта.

“И они понимают, что такие вещи будут дальше происходить. На самом деле мы не знаем, что там происходит сейчас. Поскольку информация очень противоречива — с одной стороны показывают кучу уничтоженной техники, но в то же время РДК это опровергает. Они говорят, что, во-первых, не носят пиксель. Показали видео техники, которая вроде бы невредима. То есть сейчас многое непонятно. Я думаю, что за следующие 48 часов мы сможем получить более-менее адекватную картинку без российской пропаганды и без лишнего украинского шапкозаброса”, — отметил эксперт.

Напомним, что в результате спецоперации в Белгородской области несколько военных получили ранения. Однако погибших нет.

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