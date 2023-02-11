"Нас ведут на убой": российские "мобики" запаниковали из-за приказа идти на штурм (видео)

Мобилизированные россияне из Калининградской области, не желающие быть "пушечным мясом", записали обращение к своему губернатору и Минобороны РФ.

На российских пабликах появилось видеообращение военных, мобилизованных в армию в октябре прошлого года в Калининградской области РФ. "Мобики" запаниковали после того, как их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания" под командованием предводителей так называемой "ДНР".

На опубликованных кадрах видны 12 человек в балаклавах, часть из них в военной форме.

Обращение к губернатору Антону Алиханову, правительству Калининградской области и Минобороны озвучивает один из мужчин.

По его словам, мобилизованные принадлежали к территориальной обороне региона и занимались "охраной особо важных объектов". Пятого числа (какого месяца, не уточняется) их отправили в Ростов, после чего военнослужащие оказались в Донецке под руководством предводителей "Донецкой народной республики", а их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания".

“В нашем батальоне уже есть потери. Командование далеко, связь почти отсутствует... Нас в прямом смысле ведут на убой", — сказал российский оккупант.

Он подчеркнул, что записать обращения в батальоне решились после того, как их решили "в который раз бросить на штурм как пушечное мясо", но они отказались. Военные просят губернатора связаться с командованием.

Под видео появился комментарий от официальной страницы правительства Калининградской области. "Здравствуйте! Знаем о видеообращении, разбираемся. Спасибо", — говорится в нем.

Напомним, ранее мобилизованные из Новосибирской области РФ, которых отправили на войну в Украину, записали видеообращение к своим женам и сестрам с жалобами на огромные потери на передовой.

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