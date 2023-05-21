"Нас загрузили, как скотину": боец штурмовой бригады "Азов" о масштабном обмене военнопленными

21 сентября 2022 г. на территории четырех стран состоялся масштабный обмен военнопленными. Освободили 215 защитников. В частности, командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. 200 бойцов поменяли на кума главы Кремля Владимира Путина Виктора Медведчука.

Анатолий Егоров, позывной "Коммунист", боец штурмовой бригады "Азов" в эфире ТСН рассказал подробности масштабного обмена военнопленными.

В частности, по его словам, он не знал, что его везут на обмен.

"Нас вывели и везли полтора суток. У меня до сих пор шрамы после этой поездки остались. Уже пол года прошло. От чего шрамы? От стяжек! Они настолько вот так их затянули что когда в Чернигове разрезали стяжки я их с кожей достал. Руки здесь не чувствую до сих пор. Передавили нервные окончания", – рассказал боец.

Он предоставил подробности доставки в место обмена.

"Нас погрязли в "КАМАЗах", как скотину. Завязали глаза и руки. 50 человек нас заикнули в "КАМАЗ", где 20 человек – это уже тесно. Везли... Ребята теряли сознание. Донет говорит: "Ребята мне ногу передавили, у меня тромб может оторваться и я умру". Мы начали просить помощи охранник взял бутылку ношатыря, открутил и бросил. Мы все получили ожог дыхательных путей. Затем прикладом избивали. Ты же дезориентированный глаза завязаны. Били и шокером", – рассказал "азовец".

По его словам, он был уверен на 100%, что едет не на обмен, а на расстрел.

"Нас привезли в Таганрог (Россия – ред.) на взлетно-посадочную полосу. Там борт размером где-то метр. Нам повезло – нас снимали, а ребят с соседнего "КАМАЗа" ногами скидывали на асфальт. А потом говорят: "Иди на звук" Кто-то с трапа падал — не видел. Им было очень весело на это все смотреть.Ты не понимаешь, сколько ты летишь. Сели. Открывается люк, холодно. Я говорю нет, это не Турция!! И завели нам тавра... ребят наших, которых в Лефортово (СИЗО Лефортово – следственный изолятор в Москве – ред.) они держали", – рассказал Анатолий Егоров.

Первые шаги по родной земле, по словам "азовца", ему не забыть никогда.

"Потом мы снова приземлились. Я приподнял скотч и увидел белорусские номера, и тогда я понял, что это обмен. Первые твои шаги дома?.. Это я никогда не забуду. Много, много карет скорой помощи... Женщина стоит – медсестра или фельдшер... Она открывает пластиковый контейнер, который себе делала. И это… даже сейчас нагребает... Ты понимаешь, что ты дома, что все это кончилось", – вспоминает Анатолий Егоров.

Напомним, боец штурмовой бригады "Азов" также вспомнил, как год назад сражались с оккупантами за Мариуполь, как с собратьями держал оборону и как пришлось выйти из " Азовстали ".

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