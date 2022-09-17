"Нас здесь бросили, как собак еб*ных": оккупант рассказал, как их "забыли" на уничтоженных позициях

Российский оккупант рассказал, как украинские защитники разбили их позиции, в результате чего стайка россиян осталась без оружия и командования.

Оккупанты так убегали со своих позиций, что "потеряли" по меньшей мере 10 своих солдат, за которыми никто не приехал.

Об этом оккупант рассказал во время телефонного разговора, который перехватили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам захватчика, на разгромленных позициях остались только солдаты. С ними не осталось ни одного офицера или оружия.

"У нас здесь никого нет: нет офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас здесь бросили, как собак еб*ных. Раз*бали нас вчера не по х*йни", — рассказывает оккупант.

Захватчик также пожаловался, что украинские воины разгромили дотла позиции оккупантов. По его словам, было не менее 15 "прилетов", ВСУ попали прямо в дом, где разместились оккупанты.

Напомним, военнослужащий РФ в перехваченном разговоре рассказал жене как едва спасся из-под обстрелов, и заявил, что "кадыровцы" – трусы и скрылись с поля боя.

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