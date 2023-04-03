"Нас ждет новое сражение за Мариуполь": Андрющенко предупредил о "ожесточенных боях" за город

Он призвал не верить в то, что у окупантов в Мариуполе царят панические настроения.

Российские оккупанты в Мариуполе боятся украинского контрнаступления и поэтому продолжают укрепляться в городе.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мосты. Азовсталь. Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях кафиров в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят. Максимальная милита, что никакого херсонского сценария здесь не планируют. Надеюсь, пока", — написал он.

Он призвал не верить в то, что у окупантов в Мариуполе царят панические настроения. Они готовы сражаться за город.

"Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды. Они вновь верят, что здесь навсегда. Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками окупантов", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в Мариуполе проводят "зачистку" и ищут партизан после подрыва авто коллаборанта Москвина.

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