Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ — разведка

На фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в оперативной группе войск РФ в Приднестровье.

Попытки военного командования РФ развернуть в непризнанном Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата.

Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также читайте ВСУ полностью освободили от оккупантов Балаклею: Зеленский опубликовал видео с украинским флагом в городе

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента, россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

В "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье пытаются провести "тренировку" по мобилизации.

В обход "Приднестровья": Украина восстановила ветку железнодорожного сообщения с Молдовой

Читайте также: