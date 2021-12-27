"Наш народ и территория": Кадыров заявил о готовности "присоединить" Украину к России

"Наш народ и территория": Кадыров заявил о готовности "присоединить" Украину к России

Кадыров заявил, что готов решить "украинский проблемный вопрос".

Скандальный глава российской Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо "присоединить" к России, если президент Владимир Зеленский будет продолжать "антироссийскую политику".

Об этом Кадыров рассказал журналистам на пресс-конференции.

"Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение", — сказал глава Чечни. Он заявил, что готов решить "украинский проблемный вопрос".

"Если взять украинский проблемный вопрос, то это даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, то я бы давно решил этот вопрос: либо присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, либо забрал бы", — сказал Кадыров.

Глава Чечни считает, что существование Украины угрожает России, потому что якобы у Запада будет место, чтобы "ставить свои военные базы" и "диктовать условия" Кремлю.

"Я уверен, что наш президент (Путин – Ред.) этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем", — подытожил он.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".

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