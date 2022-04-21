Наш народ планы Путина поломал: Данилов рассказал, что Кадыров должен был ликвидировать высшее руководство Украины

Глава Чеченской Республики брал на себя обязательство по ликвидации украинского президента.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал подробности планов руководителя кремля Владимира Путина в начале войны в Украине.

Об этом Данилов рассказал в эфире Радио НВ 21 апреля.

"Все что касается ликвидации нашего высшего руководства, план получил Кадыров во время посещения Путина. На этой встрече был согласован план по ликвидации украинского президента. Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает, наша разведка отслеживала эти процессы. Там было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны.Одна из трех групп была уничтожена нашими военными.Две после этого забрались.Одна сейчас находится на территории Донецкой области, другая находится на территории Мариуполя.Они идут в 3-4 эшелона — там, где полная безопасность", – заявил Данилов.

Относительно самого главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и где находится этот человек, ничего не известно. То, что он якобы был в Украине – полная чушь, заявил Данилов.

Напомним, что ранее кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". Они вступили в бой с бандеровским гаражом.

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