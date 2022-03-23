«Наш план – защитить мирных украинцев и победить»: Елена Зеленская рассказала о совместных инициативах с первыми леди мира

«Наш план – защитить мирных украинцев и победить»: Елена Зеленская рассказала о совместных инициативах с первыми леди мира

Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью французским журналистам рассказала о совместных инициативах с первыми леди, в том числе с Брижит Макрон.

С 24 февраля и начала войны первая леди Елена Зеленская помогает в обеспечении гуманитарных коридоров для украинцев, а также эвакуации онкобольных детей за границу, в том числе во Францию с помощью Брижит Макрон, первой леди Франции.

Группа молодых украинских пациентов также прилетела в понедельник в Орле для лечения. передает издание Leparisien, опубликовавшее обширное интервью супруги президента Украины.

«Паники нет. Паника – это когда не знаешь, что делать, нет плана. Но и я, и весь украинский народ прекрасно знаем, что мы должны делать. Наш план – защитить мирных украинцев и победить», – говорит Елена Зеленская.

Она также проинформировала, что с начала войны в Украине родилось более 15 тыс. младенцев, никогда не видевших мирного неба. Для детей достают инкубаторы с бесперебойным питанием, чтобы не дать врагу убить новорожденных.

Елена Зеленская поблагодарила европейцев, которые принимают украинских мам и детей, делятся своим миром с нами, пока мы добываемся.

Напомним, за прошедшие сутки из Украины выехали 45 тысяч человек. Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Всего за сутки 22 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и около 12 тысяч транспортных средств.

Читайте также: