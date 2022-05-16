Наша армия демонстрирует чудеса, которым стоя аплодируют военные всего мира: Арестович о шансах вступления Украины в НАТО

По словам советника руководителя ОП, украинская армия сейчас признана более боеспособной, чем большая часть армий НАТО.

Во время боевых действий вряд ли Украину примут в НАТО. Но украинская армия демонстрирует такие чудеса, которым стоя аплодируют военные всего мира, и прежде всего НАТО.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона, оценивая шансы вступления Украины в НАТО после сегодняшнего заявления главы посольства США в Украине Кристины Квин о том, что Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.

"Во время боевых действий вряд ли Украину примут в НАТО. Просто потому, что это усложненная процедура. Но уже заговорили, что ПДЧ (План действий по членству в НАТО – ред.) необязателен. На самом деле это всегда было так. ПДЧ был отговоркой. И есть шанс, что дискуссия о НАТО возобновится после победы. Но даже то, что она продолжается во время боевых действий, означает три вещи: первое – НАТО оценило, чего стоит Украина, что НАТО намного больше получит, если примет Украину, чем потеряет, потому что наша армия демонстрирует чудеса, которыми аплодируют военные всего мира, в первую очередь НАТО. Армия признана более боеспособной, чем большая часть армий НАТО. Второе – это значит, что НАТО не боится больше России, не боится вести этот разговор, по крайней мере некоторые страны НАТО. И третье – это значит, что Америка запускает соответствующую дискуссию по поводу предстоящего быстрого принятия Украины в НАТО, если будет, скажем так, коллективная воля НАТО, потому что там коллективно принимается решение... Сейчас происходящее обстоятельства способствуют вступлению Украины в НАТО. Когда Украина победит в этой войне окончательно, победителю достанется все, возможно, достанется и НАТО", — резюмировал Арестович.

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