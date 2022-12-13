"Наша армия идет вперед" — Шмыгаль об успехах ВСУ на фронте

ВСУ будут освобождать от российских захватчиков всю территорию Украины, пока все населенные пункты не будут деоккупированы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на украино-французской конференции в Париже.

Глава правительства напомнил, что украинские защитники уже освободили более половины территорий, которые оккупанты незаконно захватили после полномасштабного вторжения. Деокупация, по его словам, продолжается.

"ВСУ освободили Киевщину, Черниговщину, Сумщину, практически всю Харьковщину. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", — сказал Шмыгаль.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский предполагает, что оккупанты надеются весной пойти в массированное контрнаступление. Он также не исключил наступательных действий ВСУ в ближайшие недели, когда подмерзнет земля.

Как считает военный эксперт Михаил Притула, враг готовится к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области. Все из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, к Новому году воины Украины могут начать освобождать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей и, вероятно, Крыма.

По мнению военного эксперта Петра Черника, перелом в войне с Россией может наступить ближе к весне, когда оккупанты ощутят последствия упадка своего военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, 25-летняя парамедик Екатерина, которая под вражескими пулями спасает жизнь других, ценой собственной, рассказала, что для нее победа будет и грустной, потому что она очень четко видит, какую цену мы за нее платим. Откровенную историю "госпитальера" Екатерины Галушки о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне читайте здесь.

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