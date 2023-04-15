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"Наша артиллерия работает точно: в ВСУ рассказали о ситуации под Угледаром

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
1 мин
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"Наша артиллерия работает точно: в ВСУ рассказали о ситуации под Угледаром

Украинские защитники продолжают защищать Угледар.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам продвинуться к Авдеевке.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Военный обнародовал фото уничтоженной российской техники.

"Отдыхают орки под Угледаром", — подписал он.

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"Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", — подчеркнул Тарнавский.

Отметим, что украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
271
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