"Наша артиллерия работает точно: в ВСУ рассказали о ситуации под Угледаром

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам продвинуться к Авдеевке.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Военный обнародовал фото уничтоженной российской техники.

"Отдыхают орки под Угледаром", — подписал он.

"Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", — подчеркнул Тарнавский.

Отметим, что украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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