Он типично выразился, что войну "начала не Россия".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "решить вопрос" нужно было еще в 2014-2015 годах.

Об этом пишут белорусские СМИ.

Лукашенко поддержал позицию президента России Путина, заявившего, что не Россия начала войну в Украине, а она началась задолго до 2014 года. Белорусский диктатор отметил, что наблюдал за событиями в Украине, включая "коричневый" переворот и его последствия, обвинив украинские власти в необеспечении мирного сожительства людей.

Лукашенко также признал, что если бы не началась полномасштабная война чуть больше года назад, это произошло бы вскоре, но в худших условиях для России и Беларуси.

Он отметил, что ошибкой было не разрешить конфликт в 2014-2015 годах, когда в Украине не было армии и готовности, но все желали мирного урегулирования, тем временем украинские власти укрепляли свои вооруженные силы.

Напомним, что преемницей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может стать спикер верхней палаты Наталья Качанова.

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