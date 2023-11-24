Наша победа – часть планов США: эксперт рассказал, как и когда закончится война

Рассвет прогнозирует: сначала будет освобожден Крым, а уже потом — Донбасс.

Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что горячая фаза войны с Россией не будет затяжной. Она закончится сначала освобождением Крыма, а затем – деоккупацией Донбасса. Вероятно, эти события будут продолжаться до 2025-го.

Такое мнение он высказал в интервью "Главреду".

"Наша победа над российской армией является частью планов США и вплетена в политическую борьбу в Америке. Поэтому основная фаза войны должна завершиться ориентировочно осенью следующего года – как раз перед тем, как состоятся выборы американского президента. Скорее всего, весной нам предоставят достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения основной задачи — освобождение Крыма",

Свитан отмечает, что авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить аннексированный полуостров за три-четыре месяца. Речь идет о июне-августе следующего года. Дальше – будет увольнение Донбасса.

"Увольнять Донбасс после Крыма будет уже легче, но боевая работа все равно затянется. В такой ситуации пойдет продвижение к границе и появится возможность отрезать регион от России. Правда, для этого придется зайти на территорию России — в Ростов или Таганрог, чтобы отрезать Донбасс по восточным рубежам, или двигаться по Северскому Донцу, Дону или Миусу. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года", — говорит военный эксперт.

По его словам, все эти события будут проходить накануне принятия Украины в НАТО. Свитан считает, что, вероятно, ВСУ выйдут на границы 1991 года либо весной, либо в начале лета 2025-го — перед саммитом в Нидерландах.

"Я думаю, что уже в следующем году в Вашингтоне нас пригласят в НАТО. Мы получим возможность заключить двусторонние договоры с 32 странами Альянса. Сейчас в блоке 31 страна, но к этому времени, думаю, к блоку присоединится и Швеция. А уже в 2025 году, на саммите в Нидерландах, Украину примут в НАТО. Туда мы должны попасть уже с чистыми границами с Россией, уничтожив последнего российского солдата. Приблизительно так выглядит план США", — высказался Свитан.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинский народ продолжает бороться против России, но "завершится все не так быстро, как нам бы хотелось". Глава государства также высказался о продолжительной войне с Россией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Смотреть всем! Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны!".

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