"Наша поддержка останется несгибаемой": в НАТО сделали заявление по Украине

В Североатлантическом альянсе обещают, что с наступлением зимы не будут менять свою позицию по поддержке Украины в борьбе против российского вторжения.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирала Роб Бауэр, пишет РБК.

"Чрезвычайная смелость украинских Вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет одерживать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько необходимо. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", — заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что нападение подвергся всему международному порядку.

"Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также массово наращивающий военные усилия Китай и прибегающий к опасной риторике — все это тяготеет над нами", — говорит Бауэр.

По его словам, перед Альянсом стоит "священная задача" защищать миллиард граждан, проживающих на его территории. "Мы готовы ожидать неожиданного", — подчеркнул адмирал.

Напомним, почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля.

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