"Наша разведка работает отлично": Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет со всего запаса, который был до начала вторжения в Украину в феврале.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Мы четко понимаем и наша разведка работает отлично, мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории российской федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, наносящих наибольший вред… Я не имею права называть абсолютно все цифры, которые хотели бы от меня услышать. Но если брать в процентах, то сейчас остается 25-28% (высокоточных ракет – ред.) от того общего количества, которое было в России на 24 февраля", – отметил он.

Также он добавил, что по запасам советских ракет С-300 "их немного есть, но гораздо меньше, чем это было на 24 февраля".

Ракетные удары РФ 10-11 октября

Российские войска утром 10-11 октября обстреляли ракетами и боевыми беспилотниками украинские города. Главными целями были объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что главной целью массированных ракетных ударов РФ по территории Украины является возобновление общественного имиджа российского Министерства обороны. Вражеские атаки были запланированы к назначению нового командующего российскими войсками Сергея Суровикина.

Через два дня после обстрелов Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористкой.