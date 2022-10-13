"Наша разведка работает отлично": Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в России

В РФ осталась четвертая часть высокоточных ракет по запасу на 24 февраля
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет со всего запаса, который был до начала вторжения в Украину в феврале.
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
"Мы четко понимаем и наша разведка работает отлично, мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории российской федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, наносящих наибольший вред… Я не имею права называть абсолютно все цифры, которые хотели бы от меня услышать. Но если брать в процентах, то сейчас остается 25-28% (высокоточных ракет – ред.) от того общего количества, которое было в России на 24 февраля", – отметил он.
Также он добавил, что по запасам советских ракет С-300 "их немного есть, но гораздо меньше, чем это было на 24 февраля".
Ракетные удары РФ 10-11 октября
Российские войска утром 10-11 октября обстреляли ракетами и боевыми беспилотниками украинские города. Главными целями были объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.
В Институте изучения войны (ISW) заявили, что главной целью массированных ракетных ударов РФ по территории Украины является возобновление общественного имиджа российского Министерства обороны. Вражеские атаки были запланированы к назначению нового командующего российскими войсками Сергея Суровикина.
Через два дня после обстрелов Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористкой.
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