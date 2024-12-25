"Наша разведка видит все": в ВСУ рассказали о делах окупантов под Херсоном

Захватчики ежедневно проводят разведку боем, небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ в Херсонской области. Однако признаков подготовки к большому форсированию Днепра разведка пока не видит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, враг продолжает артиллерийские обстрелы и увеличивает их примерно на треть.

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"То есть если было 250-300, то уже — до 370. Кроме того, противник увеличил количество ударов дронами-камикадзе", — отметил спикер.

Он также добавил, что ситуация на Херсонском направлении несколько недель остается почти неизменной – каждый день происходит от 5 до 7 штурмов.

"Чтобы наступать на Херсон, нужно форсировать такое большое водное препятствие как Днепр. Чтобы его форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть почти невозможно. Сейчас наша разведка не видит достаточно наступательных сил", — подытожил Волошин.

Напомним, в Сети постоянно обсуждаются намерения врага попытаться взять под контроль такие города как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков. Пока у врага недостаточно ресурсов, чтобы захватить любой из этих городов.

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