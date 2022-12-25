"Наша разведка все отрабатывает": Подоляк оценил угрозу нового нападения на Украину из Беларуси

Россия хотела бы, чтобы Беларусь отвлекла хотя бы часть сил и средств Украины на себя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на территории Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Да, Россия перекидывает туда мобилизованных (в Беларусь - ред.). Часть этих мобилизованных идут на те или иные полигоны, инструкторы их обучают, а затем они возвращаются на Запорожское или Донецкое направление. Туда перебрасываются в основном элементы противоракетной и противовоздушной обороны. Это ракетные комплексы "Бук", " Тор", соответственно, ракетные комплексы С-300 и так далее. То есть Беларусь укрепляет именно эту часть своей обороны, как они говорят", – отметил он.

Подоляк также отметил, что армия Республики Беларусь производит, как они говорят, имитационные действия, когда перегоняют вооруженные силы с одного полигона на другой. Таким образом, они имитируют повышенную активность именно военного компонента.

Кроме того, он проанализировал сложившуюся в Беларуси ситуацию с точки зрения интересов Украины.

"Во-первых, это все видно невооруженным глазом, и не только нам. Во-вторых, наша разведка активно отрабатывает и оценку психологического состояния, и оценку боеспособности, и оценку слаженности и количества или объема того или иного оружия. На сегодняшний день есть данные, которые нам позволяют судить о том, что ударных группировок не создано. Критического объема военнослужащих не собрано и т. д. Однако, конечно же, Беларусь может рассматриваться как страна, которая должна будет принять участие в сухопутной операции для того, чтобы растянуть наши войска, и для того, чтобы отвлечь наше внимание от приоритетных направлений – Запорожской, Донецкой, Луганской или Херсонской (областей – ред.). Безусловно, такие сценарии есть", – пояснил он.

Он отметил, что Россия хотела бы, чтобы Беларусь отвлекла хотя бы часть сил и средств Украины на себя. Однако в этом вопросе очень важны психологические моменты.

"Если господин Лукашенко в первые две-три недели для себя не принял решения участвовать в кампании, когда, собственно, и он был уверен в том, что Россия нас с вами поставит на колени, то сейчас участвовать в заведомо проигрышной кампании — это значит просто подписать сразу себе пожизненный срок. То есть сесть рядом на скамье подсудимых вместе с Путиным, Патрушевым, Ковальчуком и так далее. Я не думаю, что столь ловкий человек, каков Александр Григорьевич Лукашенко, не понимает этого", — отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что армия Беларуси не намного лучше на поле боевых действий, чем россияне.

"Мы видим, как ведет себя на поле боя российская армия, и уж тем более мы понимаем, что белорусская армия не намного в лучшую сторону будет отличаться от России. А это значит, что для какого-то эффективного наступления на территорию, где есть леса, болота и так далее, нужно иметь очень большую группировку, насыщенную бронетехникой, боевыми машинами пехоты, артиллерией, авиацией и так далее. Всего этого нет, и все это может быть эффективно уничтожено нашими оборонными рубежами", – резюмировал Подоляк.

Угроза нового наступления из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждают недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объясняет, что такая активизация со стороны Беларуси не похожа на наступление, однако это похоже на подготовку провокации, которую могут осуществить российские военные или члены частных военных компаний на границе между Беларусью и Украиной.

По данным Института изучения войны, Россия демонстрирует признаки подготовки наступления из Белоруссии. Эксперты говорят, что создание полевого госпиталя в Беларуси во время совместных учений с российской армией является признаком того, что Россия может атаковать по этому направлению.

В Минобороны Германии прогнозируют повторное наступление России на Украину в апреле 2023 года, и оно, возможно, будет неизбежным.

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