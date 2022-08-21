"Наша сила воли – сильнее": в Эстонии рассказали, как остановить войну Путина против Украины

Российский диктатор Путин не готов на примирение и хочет продолжать войну.

Чтобы остановить кровавую войну России против Украины, следует давать еще большее оружие и вводить новые санкции против агрессора.

Об этом в комментарии 24tv.ua сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Путин ожидает, что Запад пойдет ему на уступки из-за зимы и нехватки энергоносителей. Однако здесь следует показать, что это не сработает. Страны-партнеры должны помочь Украине тяжелым вооружением и предоставить финансовую помощь для поддержки экономики.

"Мы хотим усилить изоляцию России через юридическую ответственность, через предоставление Украине тяжелого вооружения и финансовой помощи, которая поддержит ее экономику. Чтобы Россия почувствовала: наша сила воли – сильнее", — подчеркнул министр.

Рейнсалу подчеркнул, что ответственность за геноцид украинского народа в первую очередь лежит на организаторах агрессии — российских властях и российских солдатах. Однако влияние санкций должно ощутить все население государства-агрессора.

Напомним, литовский эксперт рассказал о том, откроет ли Россия новый фронт.

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