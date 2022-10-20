"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает" – Залужный обратился к украинцам

Воины очень эффективно держат небо над Украиной.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный заверил, что украинская система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму наших защитников и военной помощи от партнеров.

Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Отметим, что по состоянию на 10.50 20 октября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев просят не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что за месяц над Украиной сбили 233 дрона Shahed-136 и десятки ракет. Только за 19 октября на Киевском направлении уничтожили 10 иранских дронов, еще 11 – сбили на южном направлении.

Как сообщалось, за сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов, сбили 25 беспилотников и вертолет. По состоянию на 20 октября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 66 650 человек.

В частности, в течение 19 октября подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили более шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также ликвидировали десятки российских оккупантов.

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