"Наша задача – вернуть всех": Лубинец сообщил, сколько детей и взрослых освободили из России

Во время мероприятия участники отдельно подняли вопрос о возвращении украинских военнопленных и ужасном нарушении норм МГП относительно них: бесчеловечных условий содержания, пыток, казней.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец модерировал панель "Гуманитарное направление Украинской формулы мира: борьба за возвращение жертв насильственного перемещения, включая депортированных детей и военнопленных" во время четвертой встречи советников по воплощению формулы мира в Давосе. Там он сообщил, что в настоящее время дома находятся 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

Об этом в Давосе заявил омбудсман 14 января.

Он также призвал страны мира к срочному присоединению к решению вопроса возвращения всех украинцев домой.

В своем выступлении Лубинец подчеркнул, что в настоящее время дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

"А наша задача – вернуть всех! Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении", – сказал он.

По словам Лубинца, работа в Давосе – важный шаг для возвращения украинцев домой.

"Мы ожидаем и работаем ради результатов", – добавил Лубинец.

Украинские правозащитники настаивают, что детей, силой перемещенных из Украины, "сотни тысяч".

Также напомним историю защитника, спортсмена из Чернигова – 30-летнего Алексея Анули, пробывшего в российском плен 9 месяцев. Он рассказал о пережитых издевательствах и пытках.

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