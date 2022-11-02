Нашествие голодных злых людей: Зеленский рассказал, чем его удивили россияне

Президент отметил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не думал, что внутри у них может быть такая жестокость.

Президент Владимир Зеленский рассказал, чем его больше всего удивили российские оккупанты.

Об этом глава государства рассказал в интервью чешскому телевидению.

Зеленский признался, что не ожидал, чтобы в ХХІ веке россияне были способны на такую немыслимую жестокость, которую они проявили в Украине.

"Но оказалось, что они способны. Это не совсем о человеческих шагах. Это было нашествие голодных злых людей. Они похожи были на диких, потому что убивали за зонтик, чайник или унитаз. Где их держали, какое у них образование, как их воспитывали. Такое ощущение, что этих людей продолжались в ямах, клетках или за решеткой, а затем освободили и сказали: идите и убивайте", – сказал глава государства.

Он отметил, что большинство российских оккупантов очень неграмотны, о чем свидетельствуют перехваты телефонных разговоров захватчиков с их родственниками в РФ. Также Зеленский шокирован, как россияне матом общаются с родителями.

"Я русский язык знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались (в перехваченных разговорах. – Ред.). Если они так с родителями общаются, тогда понятно, почему они себя так ведут. Это необразованные и невоспитанные звери, и все. Я занимался бизнесом и знал россиян, но я не знал, что внутри у них может быть такое — демон, дьявол. Нелюди", — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что после победы в войне против агрессорки России хочет уехать на море в освобожденный Крым.

Напомним, что почти во всех захваченных городах и селах на территории Украины, в том числе и на Харьковщине, россияне обустраивали застенки для пыток и убийств местных граждан.

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