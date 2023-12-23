Нашествие грызунов: британская разведка объяснила, чем это опасно на передовой

В последние недели как украинские, так и российские войска, вероятно, пострадали от большого количества крыс и мышей на фронте. Кроме этого, враг сталкивается с заболеваниями из-за грызунов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что усилению популяции грызунов, скорее всего, способствовала мягкая и теплая осень, а также большое количество пищи на поле, которая остается из-за боевых действий.

"Со снижением температуры погоды, скорее всего, животные пытаются искать убежище в транспортных средствах и оборонных позициях. Грызуны давят на боевой дух фронтовых бойцов", — предполагают в разведке.

Кроме того, они представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны. Непроверенные сообщения также свидетельствуют о том, что российские подразделения стали страдать увеличением случаев заболеваний.

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