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Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Нашествие "Шахедов", управляемые бомбы и баллистика: сколько целей обезвредила ПВО

При большом количестве сбитых целей Воздушные силы предупредили о движении угрозы ударов в ряде регионов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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ПВО сбило значительное количество воздушных целей

ПВО сбила значительное количество воздушных целей 10 ноября / © Фото из открытых источников

Российская армия в течение дня 10 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками, управляемыми авиационными ракетами и другими способами поражения. Украинская противовоздушная оборона обезвредила значительную часть воздушных целей, однако вечером угрозы с воздуха продолжают фиксироваться.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько воздушных целей обезвредило украинское ПВО

По данным Воздушных сил, с 06:30 до 19:00 10 ноября российские войска применили против Украины 155 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Из них 97 были реактивными.

Кроме того, враг выпустил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря, а также применил ракеты S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».

По предварительным данным, по состоянию на 20:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 ударных БпЛА, среди которых 73 реактивных. Также военные отчитались об обезвреживании 14 целей типа «Бандероль»/«Дань-Т».

В Воздушных силах отметили, что к моменту обнародования возведения несколько вражеских беспилотников еще находились в воздушном пространстве Украины, а боевая работа продолжалась.

Где фиксируют реактивные дроны, КАБ и угрозу баллистики

Позже, в течение вечера, воздушные силы сообщали о новых угрозах в разных регионах страны. По состоянию на 21:25 военные передавали следующую информацию:

  • Житомирщина: реактивные БПЛА двигались с севера в направлении Житомира.

  • Черниговщина: реактивные беспилотники фиксировали на западе и юге Чернигова с курсом на юго-запад. Также сообщали о БПЛА из Брянской области РФ в направлении севера региона.

  • Киевщина: реактивные дроны двигались с севера области на запад. Отдельно военные сообщали о БпЛА, следовавших с Черниговщины на север Киевщины.

  • Ровенщина: реактивный беспилотник двигался с севера в направлении Ровно.

  • Харьковщина: зафиксировали угрозу применения управляемых авиабомб с севера.

  • Запорожская область: военные предупреждали о движении беспилотника с юга, а также о пусках управляемых авиабомб в направлении Запорожья. Ранее КАБы двигались в сторону юга Днепропетровской области.

Воздушные силы также отдельно предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.

Угроза воздушных атак сохраняется. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Украина усиливает противовоздушную оборону — последние новости

Американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытания «убийцы Шахедов» — скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями. Беспилотник может развивать скорость до 400 км/ч, преодолевать до 30 км и находиться в воздухе до 17 минут. Часть таких аппаратов уже была передана подразделениям Сил обороны для тестирования в боевых условиях. Эти перехватчики могут оказаться дополнительным средством защиты от российских ударных беспилотников.

Параллельно Украина договаривается с партнерами о новой военной поддержке. 10 ноября Владимир Зеленский во время визита в Данию объявил о подготовке нового оборонного пакета. Его общий объем составляет 4,8 млрд датских крон — примерно 643 млн евро. Отдельно Копенгаген предоставит 20 млн евро грантовой помощи украинскому энергетическому сектору.

В то же время, отдельной проблемой остается защита от баллистических ракет, для перехвата которых Украине нужны ракеты PAC-3 в комплексы Patriot. После массированной атаки на Киев и область в ночь на 7 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Россия применила 36 баллистических ракет, а украинская ПВО смогла обезвредить всего четыре. Президент отметил критическую нехватку боеприпасов и необходимость ускорить их поставки из США.

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