Нашей задачей было "обнулить" Шойгу и Герасимова: пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал о походе на Москву (видео)

Терять было нечего, две ипотеки были взяты, говорит пленный россиянин об участии в походе Евгения Пригожина на Москву.

Российским наемникам приказали либо арестовать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, либо "обнулить".

Об этом в эксклюзивном интервью Юрию Бутусову сообщил пленный из ЧВК "Вагнер", рассказывая о походе на Москву.

"Ехали и были заряжены, такого настроения в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки были взяты", – рассказал российский пленный Максим Комиссаров.

Комиссар также сообщил, что родом он из Вологды – с 15-ти лет сидел в тюрьмах. Когда-то Комиссаров присоединился к ЧВК "Вагнер" и участвовал в походе Евгения Пригожина на Москву.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. Общие боевые потери россиян на 21 октября превысили 680 тысяч человек.