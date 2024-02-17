Наши бойцы взяли в плен очень много россиян: Тимочко – об отступлении ВСУ из Авдеевки

Украинские бойцы в Авдеевке взяли в плен очень много россиян.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко "24 Каналу".

"Третья штурмовая бригада, ряд других подразделений, войска специального назначения – все они были нужны для того, чтобы провести организованный и контролируемый выход, а также расположиться на других рубежах. Организовать безопасное отступление чрезвычайно сложно, а еще нужно учитывать эвакуацию, прикрытие, расположение бойцов на новых местах. Мы понимаем, что было большое количество раненых и, вероятно, часть гражданского населения – это большой пласт задач", – отметил Иван Тимочко.

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Даже на все заявления, россияне не могут похвастаться огромными успехами. Так, было подтверждено, что во время выхода несколько наших бойцов попали в плен. Но оккупанты не обнародуют видео, на которых было видно много украинских пленных.

В то же время командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил, что на завершающем этапе операции по выходу из Авдеевки определенное количество военных попало в плен. Это произошло под давлением сил противника, которые существенно преобладали. Украинские институты обратятся в соответствующие международные органы, чтобы бойцов вернули на Родину.

"В то же время мы наблюдаем картину, что наши бойцы взяли очень много россиян в плен, возможно, их и будут менять. На самом деле отступление было спланировано, организовано и это видно", — подчеркнул председатель Совета резервистов.

Как повлияет на россиян количество потерянной техники

К обороне Авдеевки Украина максимально привлекла все, что могла. Речь идет о боекомплекте, бронетехнике, личном составе. Поэтому город продержался так долго, но всего этого оказалось недостаточно. Количество российских бойцов и бронетехники было несоразмерно с тем, что имела Украина.

"Для россиян 400-500 единиц уничтоженных танков – это очень большая проблема. Но уничтожение 40-50 тысяч их солдат – для Путина ничто. Человеческий ресурс не имеет для него никакого значения", – сказал Иван Тимочко.

Собеседник отметил, что найти новых бойцов – это для оккупантов не слишком серьезный вызов. Они мобилизуют, заплатят наемникам, но вопрос в том, кто сможет управлять, содержать, снабжать, питать эту большую живую силу. Это действительно проблема для россиян, очень усложняющая эффективность их армии.

"Россия сконцентрировала свои лучшие силы на Авдеевке. Вся российская элита, мощь была сосредоточена возле небольшого городка, в котором до войны жило 30 тысяч населения. Они же за весь период сконцентрировали там в 5–6 раз больше войск и техники", – отметил глава Совета резервистов.

Тимочко подчеркнул, что все это очень серьезно истощило Россию, поэтому сейчас оккупанты активно расконсервируют свою старую бронетехнику.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.

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