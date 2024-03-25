"Наши дети бежали в укрытие под ракетами": Кулеба обратился к Западу после удара по Киеву

Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетную атаку по Киеву и обратился к партнерам.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетной атаки россиян по Киеву 25 марта обратился к партнерам Украины и показал видео, как дети бежали в укрытие под звуки взрывов в столице.
Об этом он написал в X(Twitter).
"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30, когда над столицей ПВО сбивает смертоносные российские баллистические ракеты. Нет бесчинств, которые не совершили бы российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города", — написал он.
Кулеба в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты от российских атак.
"Это напоминание, что Украине срочно требуется усиленная противовоздушная защита, в том числе системы и ракеты Patriot, которые способны отразить любую атаку России", — подчеркнул министр.
Напомним, в Киеве до 10 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ 25 марта.
Военный эксперт заявил, что оккупационная армия России атаковала Киев гиперзвуковыми крылатыми ракетами.
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