"Наши дети бежали в укрытие под ракетами": Кулеба обратился к Западу после удара по Киеву

Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетную атаку по Киеву и обратился к партнерам.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетной атаки россиян по Киеву 25 марта обратился к партнерам Украины и показал видео, как дети бежали в укрытие под звуки взрывов в столице.

Об этом он написал в X(Twitter).

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30, когда над столицей ПВО сбивает смертоносные российские баллистические ракеты. Нет бесчинств, которые не совершили бы российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города", — написал он.

Кулеба в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты от российских атак.

"Это напоминание, что Украине срочно требуется усиленная противовоздушная защита, в том числе системы и ракеты Patriot, которые способны отразить любую атаку России", — подчеркнул министр.

Напомним, в Киеве до 10 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ 25 марта.

Военный эксперт заявил, что оккупационная армия России атаковала Киев гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

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