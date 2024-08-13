"Наши действия вполне законны": как Украина должна поступать с жителями Курской области – ответ юристов

Украина должна руководствоваться международными договорами и обязательствами, которые она возлагает на оккупационные государства.

Украина должна на законодательном уровне закрепить политики по гражданским в российских областях Курщины, территории которых контролируют украинские войска.

Об этом написали кандидат юридических наук, заместитель генпрокурора Украины в 2019-2022 гг. Гюндуз Мамедов и адвокат, советник по применению практики ЕСПЧ и международной защиты прав человека Адвокатского объединения AZONES Сергей Заец в своей авторской колонке для "Украинской правды".

"Нам уже сейчас нужно закрепить соответствующие политики на законодательном уровне. Ведь оккупация территории противника автоматически поднимает перед нами вопросы осуществления правосудия, применения материального и процессуального права, обеспечения защиты от уголовного преследования, регистрации смертей и рождений, решения вопросов собственности", — отметили юристы.

"Мы не можем поступать так, как советские солдаты поступали в Берлине, руководствуясь местью"

По словам юристов, гражданское население защищено Женевскими конвенциями. Так же, как и имущество этих граждан.

"Соответственно мы не можем просто так забирать или разрушать имущество на оккупированных территориях, если это не продиктовано военной необходимостью", — отметили эксперты.

Юристы отметили, какие действия являются противоправными

Украинские военные не могут брать гражданских заложников, чтобы потом обменять их на наших.

Нельзя использовать местную АЭС (хотя блокировать ее, по словам юристов, Украине никто не запрещает).

Не можем менять школьные программы, паспортизировать или сносить местные памятники.

Нельзя депортировать местных против воли.

"Вместо этого нам стоит продумать эффективный механизм интернирования, поскольку мы, очевидно, будем иметь проблемы с нелояльным населением. А еще – бороться с местными мародерами. И защищать от любопытства толпы", – отметили эксперты.

По их словам, если Украина планирует построить правовое государство и нам важна поддержка партнеров, в том числе и поставки оружия, вскоре нужно будет организовать судопроизводство на оккупированных территориях в соответствии с Международным гуманитарным правом.

По мнению юристов, в качестве примера можно взять те претензии относительно нарушения международного права, которые Украина выдвигала против России.

"Нам следует привыкать к роли сильных и победителей. Это необычно, но приятно. И немалое значение имеет способ достижения победы. Нравственное превосходство, которое обеспечивает соблюдение принципов МГП по различению военных и гражданских целей и пропорциональности причиненного вреда военной необходимости, составляет немалую долю нашего нового образа", – отметили эксперты.

"В настоящее время наши действия в Курской области вполне законны": юристы об оккупации Курщины

"Обратите внимание, что никто из партнеров нам не упрекнул и, тем более, не осудил. Ведь сама по себе оккупация – это временный правовой режим", – говорится в материале специалистов.

Они отметили, что у Украины нет никаких территориальных претензий, и это важно говорить.

"Это российские власти совершили оккупированные территории зоной страха и многочисленных преступлений, мы же можем показать, что бывает иначе. Важно понимать, что мы теперь находимся под прицельным вниманием всего мира. И просто не можем дать малейший повод российской пропаганде обвинить нас в военных преступлениях". Им, конечно, не привыкать к сочинению, но без доказательств им никто не поверит. Поэтому время еще раз доказать, что это не просто война за территории, а цивилизационный разлом. гуманитарного права", – отметили эксперты.

О том, что Украина будет делать с Курщиной, ответили и в МИДе. Там назвали цель операции.

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