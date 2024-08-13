"Наши действия вполне законны": как Украина должна поступать с жителями Курской области – ответ юристов

Украина должна руководствоваться международными договорами и обязательствами, которые она возлагает на оккупационные государства.
Украина должна на законодательном уровне закрепить политики по гражданским в российских областях Курщины, территории которых контролируют украинские войска.
Об этом написали кандидат юридических наук, заместитель генпрокурора Украины в 2019-2022 гг. Гюндуз Мамедов и адвокат, советник по применению практики ЕСПЧ и международной защиты прав человека Адвокатского объединения AZONES Сергей Заец в своей авторской колонке для "Украинской правды".
"Нам уже сейчас нужно закрепить соответствующие политики на законодательном уровне. Ведь оккупация территории противника автоматически поднимает перед нами вопросы осуществления правосудия, применения материального и процессуального права, обеспечения защиты от уголовного преследования, регистрации смертей и рождений, решения вопросов собственности", — отметили юристы.
"Мы не можем поступать так, как советские солдаты поступали в Берлине, руководствуясь местью"
По словам юристов, гражданское население защищено Женевскими конвенциями. Так же, как и имущество этих граждан.
"Соответственно мы не можем просто так забирать или разрушать имущество на оккупированных территориях, если это не продиктовано военной необходимостью", — отметили эксперты.
Юристы отметили, какие действия являются противоправными
- Украинские военные не могут брать гражданских заложников, чтобы потом обменять их на наших.
- Нельзя использовать местную АЭС (хотя блокировать ее, по словам юристов, Украине никто не запрещает).
- Не можем менять школьные программы, паспортизировать или сносить местные памятники.
- Нельзя депортировать местных против воли.
"Вместо этого нам стоит продумать эффективный механизм интернирования, поскольку мы, очевидно, будем иметь проблемы с нелояльным населением. А еще – бороться с местными мародерами. И защищать от любопытства толпы", – отметили эксперты.
По их словам, если Украина планирует построить правовое государство и нам важна поддержка партнеров, в том числе и поставки оружия, вскоре нужно будет организовать судопроизводство на оккупированных территориях в соответствии с Международным гуманитарным правом.
По мнению юристов, в качестве примера можно взять те претензии относительно нарушения международного права, которые Украина выдвигала против России.
"Нам следует привыкать к роли сильных и победителей. Это необычно, но приятно. И немалое значение имеет способ достижения победы. Нравственное превосходство, которое обеспечивает соблюдение принципов МГП по различению военных и гражданских целей и пропорциональности причиненного вреда военной необходимости, составляет немалую долю нашего нового образа", – отметили эксперты.
"В настоящее время наши действия в Курской области вполне законны": юристы об оккупации Курщины
"Обратите внимание, что никто из партнеров нам не упрекнул и, тем более, не осудил. Ведь сама по себе оккупация – это временный правовой режим", – говорится в материале специалистов.
Они отметили, что у Украины нет никаких территориальных претензий, и это важно говорить.
"Это российские власти совершили оккупированные территории зоной страха и многочисленных преступлений, мы же можем показать, что бывает иначе. Важно понимать, что мы теперь находимся под прицельным вниманием всего мира. И просто не можем дать малейший повод российской пропаганде обвинить нас в военных преступлениях". Им, конечно, не привыкать к сочинению, но без доказательств им никто не поверит. Поэтому время еще раз доказать, что это не просто война за территории, а цивилизационный разлом. гуманитарного права", – отметили эксперты.
О том, что Украина будет делать с Курщиной, ответили и в МИДе. Там назвали цель операции.
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