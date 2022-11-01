"Наши х*хлов фосфором жгли": оккупант похвастался жене, как РФ использует запрещенное оружие

От запрещенных боеприпасов пострадал Бахмут в Донецкой области.
Россия продолжает использовать против Украины запретные во всем мире фосфорные бомбы.
Как оккупанты запускают запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы по населенным пунктам востока Украины, свидетельствует новый перехват СБУ.
"Наши х*хлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, ракета летит и разрывается в воздухе, как бенгальский огонь. Если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей., – рассказывает россиянин своей жене.
Оккупант уверяет, что такое вооружение есть только в России: "…у них нет такой х*йны, только у наших есть".
Правоохранители установили, что в этот раз речь идет о Бахмуте на Донетчине.
"Оккупанты все больше понимают, что их "спецоперация" обречена на провал, поэтому систематически запускают свои "салюты" по населенным пунктам востока Украины. Но даже такие методы не помогут оккупантам, и они обязательно будут отвечать за свои преступления", — отметили в СБУ.
Правоохранители документируют эти преступления и уже открыли более 15 тыс. производств по 438 статье (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах хвалятся своим родным, как уничтожают украинцев запретным оружием.
В августе разведка перехватила разговор оккупанта с отцом, в котором захватчик рассказывает, что россияне используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из "Градов".
В июне другой россиянин рассказал, как армия РФ применяет фосфорные бомбы и расстреливает мирных людей в Украине
Как РФ использует запретное оружие против украинцев
Россия неоднократно применяла против Украины запрещенное международными конвенциями оружие, в том числе и для обстрелов гражданского населения. Так часто россияне стреляют по украинцам запрещенными кассетными и термобарическими боеприпасами, а также зажигательным или фософорным оружием.
Какое именно и когда запрещенное оружие использовала армия РФ на территории Украины от 24 февраля, идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как уберечься при разрыве фосфорного снаряда.