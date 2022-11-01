"Наши х*хлов фосфором жгли": оккупант похвастался жене, как РФ использует запрещенное оружие

Россия продолжает использовать против Украины запретные во всем мире фосфорные бомбы.

Как оккупанты запускают запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы по населенным пунктам востока Украины, свидетельствует новый перехват СБУ.

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"Наши х*хлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, ракета летит и разрывается в воздухе, как бенгальский огонь. Если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей., – рассказывает россиянин своей жене.

Оккупант уверяет, что такое вооружение есть только в России: "…у них нет такой х*йны, только у наших есть".

Правоохранители установили, что в этот раз речь идет о Бахмуте на Донетчине.

"Оккупанты все больше понимают, что их "спецоперация" обречена на провал, поэтому систематически запускают свои "салюты" по населенным пунктам востока Украины. Но даже такие методы не помогут оккупантам, и они обязательно будут отвечать за свои преступления", — отметили в СБУ.

Правоохранители документируют эти преступления и уже открыли более 15 тыс. производств по 438 статье (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах хвалятся своим родным, как уничтожают украинцев запретным оружием.

В августе разведка перехватила разговор оккупанта с отцом, в котором захватчик рассказывает, что россияне используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из "Градов".

В июне другой россиянин рассказал, как армия РФ применяет фосфорные бомбы и расстреливает мирных людей в Украине

Как РФ использует запретное оружие против украинцев

Россия неоднократно применяла против Украины запрещенное международными конвенциями оружие, в том числе и для обстрелов гражданского населения. Так часто россияне стреляют по украинцам запрещенными кассетными и термобарическими боеприпасами, а также зажигательным или фософорным оружием.

Какое именно и когда запрещенное оружие использовала армия РФ на территории Украины от 24 февраля, идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как уберечься при разрыве фосфорного снаряда.