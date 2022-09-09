"Наши очень близко": Арестович рассказал о деоккупации Купянска и перспективах под Изюмом

Под Изюмом оккупантов поджимают снизу наши войска, отметил советник ОП.
Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление в направлении Изюма. Пока вероятность деокупации Купянска достаточно высока – украинские защитники подошли очень близко к позициям врага.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Советник ОП также рассказал, что ждет врага, когда украинские военные подойдут к Изюму.
"Купянску приготовиться. ВСУ уже очень близко", — отметил Арестович и посоветовал россиянам готовиться к обороне.
Перспективы врага под Изюмом – плачевны
А вот относительно приближения защитников к Изюму, советник ОП отметил, что оккупантов поджимают снизу наши войска. Несмотря на то, что там в настоящее время окружения нет, с приближением наших защитников, военное командование будет знать, какой приказ отдать.
"Окружение не оцеплено, но влетели они уже конкретно. Посмотрим, какие планы у нашего командования: окружить, отрезать, окружить и расстреливать артиллерией и авиацией — очень разные варианты", — отметил Арестович.
Напомним, после освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области сотрудники ДБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия.
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