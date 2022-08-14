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"Наши политики и дипломаты должны сломать этот стереотип": Жданов о негативном имидже "азовцев", созданном роспропагандой

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"Наши политики и дипломаты должны сломать этот стереотип": Жданов о негативном имидже "азовцев", созданном роспропагандой

Скриншот с видео

На "азовцев" распространяются все международные конвенции по защите прав всех военнопленных.

В мировых столицах (их более 10-ти) 14 августа проходят митинги в поддержку и с требованием освободить защитников "Азовстали". За 8 лет оккупации наших территорий российская пропаганда сумела создать отрицательный имидж полка "Азов", сведя их в ранг нацистов и националистов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы как государство должны развернуть встречную информационную кампанию для того, чтобы в мировой общественности сломать этот стереотип и разъяснить людям, что полк "Азов" — это полк национальной гвардии Украины. Это военнослужащие, они комбатанты, они находятся под присягой и являются военнослужащими "На них распространяются все международные конвенции, касающиеся защиты прав всех военнопленных. Наши политики и дипломаты должны сломать стереотип, созданный Россией, чтобы в мире все понимали, что такое полк "Азов"", — заявил Жданов.

Напомним, Жданов назвал возможные способы обмена пленных "азовцев".

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Дата публикации
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