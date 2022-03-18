"Наши позиции в переговорах — неизменны": Подоляк прокомментировал заявления РФ, что Украина соглашается на желаемые пункты Кремля

"Наши позиции в переговорах — неизменны": Подоляк прокомментировал заявления РФ, что Украина соглашается на желаемые пункты Кремля

Все заявления России преследуют цель, в частности, вызвать напряжение в СМИ, уверен Подоляк.

Советник главы Офис президента Михаил Подоляк, участник украинской делегации в переговорах по прекращению войны прокомментировал заявления России, что Киев готов идти на уступки и признать нейтралитет, отказаться от вступления в НАТО, уменьшить численность армии, которые звучат в последние дни в СМИ.

Комментарий он опубликовал на странице Twitter.

Он подчеркнул, что позиции украинской делегации на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, отвод войск и сильные гарантии безопасности с конкретными формулами.

"Статус переговоров. Заявления российской стороны – это только их вопрошающая позиция. Все заявления преследуют цель, в частности, вызвать напряжение в СМИ. Наши позиции неизменны. Прекращение огня, отвод войск и сильные гарантии безопасности по конкретным формулам", — написал он.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью о том, что украинская и российская стороны добились на переговорах значительного прогресса по предыдущему мирному плану. На сегодняшний день этот план состоит из 15 пунктов.

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