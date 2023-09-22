Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Наши предки Москву жгли": Буданов об освобождении территорий Украины и "подмене реальности" оккупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1621
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Наши предки Москву жгли": Буданов об освобождении территорий Украины и "подмене реальности" оккупантами

Руководитель ГУР Украины Крыло Буданов / Фото: скриншот с видео

По его словам, россияне используют тактику "подмена реальности".

Российские оккупанты при попытках занять чужие территории используют "подмену реальности".

Об этом сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

“Начинается она (подмена реальности, – ред.) обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически русские земли, что там нет таких народов”, — пояснил Кирилл Буданов.

Отдельно он подчеркнул, что Украина должна вернуть свою историю.

“Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она – знаменитая”, — подчеркнул руководитель разведки Украины.

Напомним, что Кирилл Буданов даст интервью журналисту Дмитрию Комарову, где расскажет о риторике Кремля и других темах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1621
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация