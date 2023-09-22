"Наши предки Москву жгли": Буданов об освобождении территорий Украины и "подмене реальности" оккупантами

Российские оккупанты при попытках занять чужие территории используют "подмену реальности".

Об этом сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

“Начинается она (подмена реальности, – ред.) обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически русские земли, что там нет таких народов”, — пояснил Кирилл Буданов.

Отдельно он подчеркнул, что Украина должна вернуть свою историю.

“Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она – знаменитая”, — подчеркнул руководитель разведки Украины.

Напомним, что Кирилл Буданов даст интервью журналисту Дмитрию Комарову, где расскажет о риторике Кремля и других темах.

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