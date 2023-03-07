"Наши ребята стоят": Зеленский объяснил, почему ВСУ решили удерживать Бахмут

По словам президента, в случае захвата Бахмута оккупанты пойдут дальше – в Славянск и Краматорск.

Российские оккупанты будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они захватят Бахмут.

Об этом предупредил президент Владимир Зеленский в интервью CNN, объясняя решение удерживать украинские силы в городе.

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"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это был бы открытый путь для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", — увидел глава государства.

Зеленский сказал, что украинские мотивы сохранить город кардинально отличаются от целей России.

"Мы понимаем, чего Россия хочет там добиться. России нужна хоть какая-то победа – маленькая победа – даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей", – сказал президент.

Он добавил, что если Россия сможет "разместить свой маленький флаг" в Бахмуте, это поможет "мобилизовать их общество, чтобы создать идею, что они — мощная армия".

Также Зеленский отверг опасения, что украинские военные в Бахмуте окажутся в окружении, сказав, что "никогда не слышал ничего подобного" от своих командиров.

"Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен, окружение – это очень важно", – сказал он.

"Военные сами видят, что мы должны там оставаться, несмотря на то, что Россия разрушила весь город", – добавил Зеленский. "Войска помогали детям, мирным жителям выезжать из города – и до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы всем помогали".