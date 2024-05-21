Наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы: Зеленский обратился к украинцам (видео)

Все партнеры полностью проинформированы об актуальных потребностях и реальной фронтовой ситуации, отметил Владимир Зеленский.

Наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 21 мая.

Президент рассказал, что во вторник, 21 мая, были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны – от министра обороны Украины Умерова и начальника Генштаба Баргилевича. Докладывал и Главком Сырский.

Зеленский отметил, что состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" – сегодня доложили о работе по нашим потребностям. В первую очередь это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью информированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации.

"Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют звучащие обещания. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов – теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, на этих неделях, а не где-то летом", – подчеркнул президент.

Что на фронте

"Покровское направление и другие донецкие направления – Краматорское, Курахивское – сейчас остаются чрезвычайно сложными : и там больше всего боев. Харьковщина – наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов за меткость, за стойкость.

"Спасибо всем, кто с Украиной!" – резюмировал президент.

Напомним, в распоряжении британского журнала The Economist оказался план наступления России на Харьковщине 2024 года. Из него следует, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и, в частности, давить на украинцев восточнее Печенежского водохранилища.

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