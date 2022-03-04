"Наши военные будут готовы к такому развитию событий": Данилов о возможном вторжении армии Беларуси

"Наши военные будут готовы к такому развитию событий": Данилов о возможном вторжении армии Беларуси

В настоящее время белорусские военные не ведут боевых действий на территории Украины.

На территории Украины нет белорусских военных, которые вместе с российскими оккупантами пошли войной против Украины.

Об этом 4 марта в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы не ожидали вообще, что по территории Беларуси пойдут российские войска. Но они пошли. На сегодняшний день мы видим, что этого нет (вторжения белорусской армии — ред.). Мы очень бы не хотели, чтобы это произошло. Но даже если случится, то наши военные будут готовы к такому развитию событий. Мы на сегодняшний день этого не видим", — сказал Данилов.

Напомним, 4 марта во время брифинга советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия также говорили, что пока угрозы прямого вторжения Беларуси в Украину нет.