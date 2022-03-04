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"Наши военные будут готовы к такому развитию событий": Данилов о возможном вторжении армии Беларуси

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"Наши военные будут готовы к такому развитию событий": Данилов о возможном вторжении армии Беларуси

Фото: facebook.com/rnbou

В настоящее время белорусские военные не ведут боевых действий на территории Украины.

На территории Украины нет белорусских военных, которые вместе с российскими оккупантами пошли войной против Украины.

Об этом 4 марта в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы не ожидали вообще, что по территории Беларуси пойдут российские войска. Но они пошли. На сегодняшний день мы видим, что этого нет (вторжения белорусской армии — ред.). Мы очень бы не хотели, чтобы это произошло. Но даже если случится, то наши военные будут готовы к такому развитию событий. Мы на сегодняшний день этого не видим", — сказал Данилов.

Напомним, 4 марта во время брифинга советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия также говорили, что пока угрозы прямого вторжения Беларуси в Украину нет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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