"Наши военные провели "денацификацию" оккупантов": Зеленский о планах РФ уничтожить украинцев

В планах России были убийства мирных украинцев.

Российские оккупанты, как и нацисты, пришли в Украину, чтобы убивать мирных людей, однако защитники дали им отпор и провели "денацификацию" армии РФ.

Об этом президент Зеленский сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk.

"Они собирались убивать украинцев и назвали это "денацификацией". Но они сами ведут себя, как нацисты. Этих военных нацистов очень много погибло. Если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели "денацификацию", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего российские оккупанты убили тех людей, которых они пришли "защищать" — русскоязычных.

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