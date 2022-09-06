Наши военные во многих направлениях — абсолютные молодцы: Зеленский рассказал о "жестоком противостоянии" на фронте

Также глава государства выразил благодарность бойцам 79-й десантно-штурмовой бригады, мужественно сдерживающим оккупантов на Донецком направлении.

Об этом глава Украины сообщил в традиционном видеообращении вечером 6 сентября.

"Хочу сегодня поблагодарить бойцов, которые особо отличились в этом. Только за первую половину сегодняшних суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России. И это спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг". Молодцы, ребята! Также особенно благодарим сегодня воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на Донецком направлении героически сдерживает врага", — сказал он.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что почти по всей линии фронта продолжается "жесткое противостояние" ВСУ и путинской армии. По его словам, украинские военные отлично выполняют поставленные задачи.

"Кстати, хочу обратиться сегодня ко всем нашим людям, которые создают информационную картину – так или иначе. Пожалуйста, обращайте свое внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 километров активных боевых действий И это просто несправедливо , когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других будто забывают… Хотя наши воины по многим направлениям – абсолютные молодцы, абсолютные герои. , и в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства нуждается в одинаково искреннем и серьезном внимании", — отметил украинский президент.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на фронте наблюдаются кардинальные изменения в пользу Украины.

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