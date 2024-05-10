"Наши военные знали об этом": Зеленский подтвердил начало наступления оккупантов в Харьковской области

Президент Зеленский подтвердил, что утром 10 мая оккупанты начали наступление в Харьковской области. Глава государства сообщил о жестоких боях.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало наступления россиян в Харьковской области. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.

Зеленский сообщил, что захватчиков на Харьковском направлении встретили украинские боевые бригады и артиллерийский огонь.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", – сказал он.

По словам Зеленского, военное командование было в курсе планов врага по новому наступлению.

"Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы на этом направлении — это факт. Но наши военные, военное командование рассчитывали силы для того, чтобы встретить огнем врага", — подчеркнул президент.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ДРГ пробовали прорвать границу на севере Харьковской области. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии.

В частности, именно поэтому из приграничья на Харьковщине вывозят население. В настоящее время российская оккупационная армия массированно обстреливает город Волчанск.

В то же время, отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта были направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать пришествие врага. Силы обороны держат позиции — ни одного метра не потеряно. По состоянию на 10 мая в ОВА сообщили, что группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

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