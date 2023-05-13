ЗСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута – Маляр

По данным Анны Маляр, украинские военные уничтожают врага и уже немало взяли в плен.
В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.
По двум направлениям в пригороде Бахмута войска ВСУ постепенно продвигаются.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
"Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", — отметила она.
По данным Минобороны, в самом городе ситуация более сложная.
"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", — сказала заместитель министра обороны.
Напомним, утром 13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении за сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия.
В Министерстве обороны РФ официально подтвердили отступление российских солдат с нескольких позиций в Бахмутском направлении.
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