ЗСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута – Маляр

По данным Анны Маляр, украинские военные уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

По двум направлениям в пригороде Бахмута войска ВСУ постепенно продвигаются.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", — отметила она.

По данным Минобороны, в самом городе ситуация более сложная.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", — сказала заместитель министра обороны.

Напомним, утром 13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении за сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия.

В Министерстве обороны РФ официально подтвердили отступление российских солдат с нескольких позиций в Бахмутском направлении.