"Наши войска успешно контратаковали": Сырский сообщил об освобождении сел в Донецкой области

Украинские военные провели успешную контратаку в Донецкой области и очистили от оккупантов сразу три населенных пункта — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, лично работавший на передовой в районах самых ожесточенных боев.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг. Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села на Донетчине - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку”, — подчеркнул Сырский.

Он также поблагодарил защитников, которые держат оборону Покровска, в частности, воинов 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригад. Лучшие из них были награждены за мужество и стойкость.

"Еще раз выражаю глубокую признательность боевым собратьям и сестрам за их чин в эти великие, решающие дни. Слава Украине! Слава украинским героям!" – добавил Главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты вместе с 214-м отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.