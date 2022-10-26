"Наши враги имеют хорошее оружие": Кадыров призвал мобилизованных не жаловаться на нехватку автоматов, а добывать их в бою

Лидер Чечни Рамзан Кадыров посоветовал мобилизованным, которые жалуются на нехватку оружия и экипировки, добывать все необходимое в бою или отбирать в ВСУ.

Об этом Кадыров 26 октября сказал в своем Telegram.

"Сейчас мобилизованные снимают видео, это не хватает, что-то не хватает. Автоматов не хватает, старый автомат, форма не та. Подождите, зато у наших врагов хорошее оружие, хорошая форма одежды, все у них есть – у них надо забрать. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине. Когда мы нужны государству, президенту. Оставьте свои недостатки при себе", – заявил он.

Также Кадыров заявил, что "верующий и уважающий себя человек сегодня не будет сидеть дома".

"Она сама найдет себе автомат, сама найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этой нечисти, против этого сатанизма. Я еще раз призываю вас всех и клянусь именем Всевышнего. Это будет большой джихад, в котором мы все должны брать участие. И мы не остановимся, мы будем убивать их, где бы они ни находились", – сказал лидер Чечни.

Кадыровские войска в Украине

Во вторник, 25 октября, украинские защитники "демилитаризовали" группу кадыровцев в Херсонской области. Их местонахождение вычислили благодаря видео, которые записали для Тиктока.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал им уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

Впоследствии они получили взбучку и в Луганской области. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Новоивановка уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".