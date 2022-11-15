"Нашим очень тяжело, продолжаются бои": Арестович назвал, где на фронте россияне имеют преимущество

Вблизи села Павловка на Донецком направлении очень сложная ситуация для украинских военных. Россияне стянули туда "все, что ездит и стреляет".

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович опроверг "вбросы" российских пропагандистов, что оккупанты якобы захватили Павловку.

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"Не взяли, но бои продолжаются очень тяжелые. Нашим очень тяжело. Там локальное и очень серьезное преимущество российских сил. Потому что они собрали все, что двигается, ездит и стреляет и бросили на Павловку. Обстановка очень тяжелая, но мы пока не сдали населенный пункт. Продолжаются бои. Надеемся, что помощь прибудет быстро", — отметил советник ОП.

Разгром 155-й бригады морской пехоты РФ возле Павловки

Село Павловка в Донецкой области прославилось тем, что именно вблизи него украинские защитники уничтожили почти всю 155-ю бригаду морской пехоты РФ.

Об этом стало известно из письма, которое опубликовали российские военные "блоггеры". В нем утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155-ю бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области.

По их данным, подразделение понесло потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряло половину техники, все в течение четырех дней.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась сообщил, что украинские военные разбили 75% личного состава этой бригады.

Советник офиса президента Алексей Арестович также заявлял, что ВСУ уничтожили почти всю бригаду.