"Нашим судьей будет народ Украины": Джонсон призывает мировых лидеров с новой силой противостоять РФ

"Нашим судьей будет народ Украины": Джонсон призывает мировых лидеров с новой силой противостоять РФ

Британский премьер призывает защищать международный порядок.

Премьер-министр Великобритании считает, что просто выражать поддержку сейчас недостаточно, а мировые лидеры должны приложить новые усилия, чтобы гарантировать, что "ужасное" вторжение России в Украину провалится.

Об этом он сказал в статье в New York Times.

"Путин должен потерпеть поражение, и его поражение в этом акте агрессии должно быть видимо", — пишет британский премьер. – Нашими судьями будут не будущие историки, а народ Украины».

Он добавил, что мир должен защищать международный порядок от постоянных попыток переписать правила посредством военной силы.

Российское вторжение осудило 141 страну на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. А 39 стран, координированных Великобританией, подали самое большое в истории обращение о военных преступлениях в Международный уголовный суд.