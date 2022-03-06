"Нашим судьей будет народ Украины": Джонсон призывает мировых лидеров с новой силой противостоять РФ

Британский премьер призывает защищать международный порядок.
Премьер-министр Великобритании считает, что просто выражать поддержку сейчас недостаточно, а мировые лидеры должны приложить новые усилия, чтобы гарантировать, что "ужасное" вторжение России в Украину провалится.
Об этом он сказал в статье в New York Times.
"Путин должен потерпеть поражение, и его поражение в этом акте агрессии должно быть видимо", — пишет британский премьер. – Нашими судьями будут не будущие историки, а народ Украины».
Он добавил, что мир должен защищать международный порядок от постоянных попыток переписать правила посредством военной силы.
Российское вторжение осудило 141 страну на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. А 39 стран, координированных Великобританией, подали самое большое в истории обращение о военных преступлениях в Международный уголовный суд.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.