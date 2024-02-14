"Нашим войскам удалось это сделать": эксперт сообщил о вероятном увеличении резервов ВСУ возле Авдеевки

Иван Киричевский предположил, что с боевой успеваемостью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать.

Уничтожение российской колонны на Авдеевском направлении свидетельствует о том, что в ВСУ, вероятно, есть резервы для обороны Авдеевки.

Об этом сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

В частности, Киричевский прокомментировал тот факт, что нашим войскам удалось превентивно уничтожить колонну, которая должна была идти на подкрепление оккупантам близ Авдеевки.

"Можно сделать выводы, что с боевой успеваемостью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать. Поскольку до этого мы могли встретить в западных источниках то, что в Авдеевском направлении у нас очень большой дефицит боеприпасов и нечем удерживать линию обороны. Также и то, что наши бригады, которые туда опрокидывали для подкрепления, едва ли не последний резерв, который у нас есть", — отметил Киричевский.

Он подчеркнул, что ситуация на Авдеевском направлении улучшилась для ВСУ, чем о ней сообщают отдельные источники. Поэтому на фоне этой информации сама способность наших войск провести глубинную разведку для выявления опрокидывания вражеских резервов, а также уничтожения их выглядела бы маловероятной.

"Впрочем, нашим войскам удалось это сделать. Соответственно, можем осторожно предполагать, что определенные резервы для обороны Авдеевки у нас есть. Конечно, это не те резервы, которые можно тратить до бесконечности, но ситуация сейчас выглядит несколько лучше, чем о ней принято говорить", – добавил он.

Напомним, что российская колонна была уничтожена между Верхнеторецким и Каменкой Донецкой области. Силы Обороны сожгли колонну российской техники, которая двигалась в направлении Авдеевки, где последние недели продолжаются ожесточенные бои.

Между тем, начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что единственная дорога из Авдеевки полностью простреливается врагом.

Известно, что кафиры применяют малые штурмовые группы. Ситуация динамична и может меняться буквально каждый час.

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